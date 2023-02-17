Маркиньос получил повреждение в матче с «Баварией», он может не сыграть с «Лиллем»

Центральный защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос рискует пропустить следующий матч своей команды в чемпионате Франции против «Лилля». По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, бразилец повредил левое бедро в матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Баварией».

В последние дни Маркиньос не тренировался с командой и занимался в тренажёрном зале. Решение по поводу участия футболиста в матче с «Лиллем» будет принято в субботу.

Напомним, в первой игре ⅛ финала с «Баварией» «ПСЖ» уступил у себя дома со счётом 0:1. Ответная встреча состоится 8 марта на «Альянц Арене» в 23:00 по московскому времени.