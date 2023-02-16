Симонс: «Неймар очень помогал мне в «ПСЖ»

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс рассказал о своих отношениях с Неймаром, вместе с которым ранее выступал за «ПСЖ» и пересекался в каталонской «Барселоне».

«Неймар знал меня с ещё тогда, когда я был совсем маленьким. Он всегда очень помогал мне. У нас были отличные отношения. Он заботился обо мне так, словно я его сын. Я вечно буду ему благодарен», – цитирует Симонса журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

Напомним, в конце сезона Симонс может вернуться в «ПСЖ», так как у французского клуба есть право выкупа нидерландца. На счету Хави 10 голов и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше Эредивизи.