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Чемпионат Франции. Лига 1

​Рамос: «Меня больше не удивляет Месси»

20 Февраля 2023 • 18:15 Комментировать (1)
ПСЖ
4:3
Лилль
окончен

В воскресенье «ПСЖ» обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции со счётом 4:3. Автором победного гола стал Лионель Месси, который в компенсированное ко второму тайму время забил со штрафного. Комментарий об аргентинце дал защитник парижан Серхио Рамос.

«Меня больше не удивляет Месси. В «Барселоне он привык решать исход матчей, как получилось и сейчас. Я рад, что теперь он в моей команде», - слова Рамоса приводит AS со ссылкой на эфир Amazon Prime.

В своё время Лионель Месси и Серхио Рамос были принципиальными соперниками. Они носили капитанские повязки в «Барселоне» и «Реале» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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sheakes
20 Февраля 2023 в 18:42
Это кто ещё в чьей команде, большой вопрос.
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