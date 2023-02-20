В воскресенье «ПСЖ» обыграл «Лилль» в матче чемпионата Франции со счётом 4:3. Автором победного гола стал Лионель Месси, который в компенсированное ко второму тайму время забил со штрафного. Комментарий об аргентинце дал защитник парижан Серхио Рамос.

«Меня больше не удивляет Месси. В «Барселоне он привык решать исход матчей, как получилось и сейчас. Я рад, что теперь он в моей команде», - слова Рамоса приводит AS со ссылкой на эфир Amazon Prime.

В своё время Лионель Месси и Серхио Рамос были принципиальными соперниками. Они носили капитанские повязки в «Барселоне» и «Реале» соответственно.