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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» мог проиграть в четвёртый раз подряд, но на 90-й минуте забил четвёртый, победный гол «Лиллю»

19 Февраля 2023 • 16:57 Комментировать
ПСЖ
4:3
Лилль
окончен

После трёх поражений подряд «ПСЖ» играл дома с «Лиллем», которого в последних поединках побеждал со счётом 5:1 и 7:1. Соперники с первых минут пошли в атаку. С передачи Неймара Килиан Мбаппе, не замечая защитников, прорвался к воротам и в падении пробил под голкипером. На 17-й минуте столичная команда красиво разыграла мяч, Витинья не смог переиграть стража ворот, но Неймар помог и добавил мяч в сетку - 2:0. Гости не отставали, но их опасные моменты не становились голевыми до середины первого тайма - угловой, мяч разыгран, и после подачи в гущу игроков Бафодде Диаките здорово сыграл в воздухе.

В начале второго тайма Марко Верратти придержал соперника за футболку, пенальти. Джонатан Дэвид пробил с точки в угол, голкипер не угадал - 2:2. В середине второго тайма «Лилль» вовсе повел. Джонатан Бамба убежал от опекуна  и реализовал свой прорыв - 3:2. Лишь на 87-й минуте «ПСЖ» избежал очередного фиаско, Хуан Бернат с Верратти разыграли мяч, а Мбаппе оформил дубль после короткой передачи под удар - 3:3. Палочкой-выручалочкой в компенсированное время стал Лионель Месси, вырвавший для «ПСЖ» победу ударом со штрафного низом - 4:3.

Чемпионы оторвались от второго места уже на восемь очков, соперник остается пятым.

Протокол игры  
ПСЖ4:3Лилль
(1:0) Мбаппе Килиан11'  
(2:0) Неймар17'  
  24'Диаките Бафоде (2:1)
  58'Дэвид Джонатан (2:2)
  69'Бамба Джонатан (2:3)
(3:3) Мбаппе Килиан87'  
(4:3) Месси Лионель90'  
Доннарумма ДжанлуиджиПембеле Тимоте 75' (Данилу Перейра ( 75') Рамос СерхиоКимпембе ПреснелМендеш Нуну 31' (Бернат Хуан ( 31') Витинья II 75' (Солер Карлос ( 75') Верратти Марко  56'Фабиан Руис 75' (Заир-Эмери Уоррен ( 75') Неймар 51' (Экитике Уго ( 51') Месси ЛионельМбаппе Килиан  77'
Запасные: Рико СерхиоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльЛетелье Александр
Шевалье ЛюкаДиаките Бафоде  45' 66' (Гудмундссон Габриэль ( 66') Фонте Жозе 14' (Йоро Лени ( 14') Джало ТьягуВеа ТимотиАндре Бенжамин  90'Гомеш АндреБамба Джонатан  63'Гомес Анхель 88' (Виржинюс Алан ( 88') Кабелла Реми 88' (Балеба Карлос ( 88') Дэвид Джонатан  89'
Запасные: Жегрова ЭдонЯкубех АдамКостиль БенуаМартен ЖонасРибейро Александро
19 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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