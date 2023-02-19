«ПСЖ» мог проиграть в четвёртый раз подряд, но на 90-й минуте забил четвёртый, победный гол «Лиллю»

После трёх поражений подряд «ПСЖ» играл дома с «Лиллем», которого в последних поединках побеждал со счётом 5:1 и 7:1. Соперники с первых минут пошли в атаку. С передачи Неймара Килиан Мбаппе, не замечая защитников, прорвался к воротам и в падении пробил под голкипером. На 17-й минуте столичная команда красиво разыграла мяч, Витинья не смог переиграть стража ворот, но Неймар помог и добавил мяч в сетку - 2:0. Гости не отставали, но их опасные моменты не становились голевыми до середины первого тайма - угловой, мяч разыгран, и после подачи в гущу игроков Бафодде Диаките здорово сыграл в воздухе.

В начале второго тайма Марко Верратти придержал соперника за футболку, пенальти. Джонатан Дэвид пробил с точки в угол, голкипер не угадал - 2:2. В середине второго тайма «Лилль» вовсе повел. Джонатан Бамба убежал от опекуна и реализовал свой прорыв - 3:2. Лишь на 87-й минуте «ПСЖ» избежал очередного фиаско, Хуан Бернат с Верратти разыграли мяч, а Мбаппе оформил дубль после короткой передачи под удар - 3:3. Палочкой-выручалочкой в компенсированное время стал Лионель Месси, вырвавший для «ПСЖ» победу ударом со штрафного низом - 4:3.

Чемпионы оторвались от второго места уже на восемь очков, соперник остается пятым.