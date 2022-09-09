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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян – в основе, два новичка – в запасе: «Динамо» объявило состав на матч с «Сочи»

 
09 Сентября 2022 • 18:59 Комментировать
Сочи
2:0
Динамо Москва
1-й тайм

В пятницу вечером программу девятого тура Российской премьер-лиги будут открывать «Сочи» и «Динамо». Наставник московской команды Славиша Йоканович решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Макаров, Грулёв, Тюкавин.

Отметим, что на скамейке запасных игру начнут Эли Даса и Матиас Норманн, который «Динамо» подписало на днях.

Матч между «Сочи» и «Динамо» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн Арсен Захарян Эли Даса
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СОЧИ ДИНАМО МОСКВА
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Идет 14 минута Сочи 2:0 Динамо Москва
10.09  15:00 Химки ... Крылья Советов
10.09  17:30 ЦСКА Москва ... Краснодар 1.65 4.10 5.20
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