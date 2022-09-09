​Захарян – в основе, два новичка – в запасе: «Динамо» объявило состав на матч с «Сочи»

В пятницу вечером программу девятого тура Российской премьер-лиги будут открывать «Сочи» и «Динамо». Наставник московской команды Славиша Йоканович решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Макаров, Грулёв, Тюкавин.

Отметим, что на скамейке запасных игру начнут Эли Даса и Матиас Норманн, который «Динамо» подписало на днях.

Матч между «Сочи» и «Динамо» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.