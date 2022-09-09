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«Сочи» забил «Динамо» три гола за 11 минут, два - засчитали

 
09 Сентября 2022 • 20:18 Комментировать
Сочи
2:1
Динамо Москва
2-й тайм

Начало матча девятого тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Динамо» получилось обескураживающим для гостей. Уже на первых минутах Георгий Мелкадзе оказался сам перед воротами и пробил мимо Антона Шунина. Тут же форвард бил в падении через себя, а Никита Бурмистров добавил мяч в сетку - вне игры. В следующей атаке Кристиан Нобоа метров с 15 в касание поразил нижний угол ворот - 2:0.

В случае победы команда Александра Точилина догонит сегодняшнего соперника в турнирной таблице и с 16 очками в активе расположится на четвертом месте. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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СОЧИ ДИНАМО МОСКВА
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