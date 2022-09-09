«Сочи» забил «Динамо» три гола за 11 минут, два - засчитали

Начало матча девятого тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Динамо» получилось обескураживающим для гостей. Уже на первых минутах Георгий Мелкадзе оказался сам перед воротами и пробил мимо Антона Шунина. Тут же форвард бил в падении через себя, а Никита Бурмистров добавил мяч в сетку - вне игры. В следующей атаке Кристиан Нобоа метров с 15 в касание поразил нижний угол ворот - 2:0.

В случае победы команда Александра Точилина догонит сегодняшнего соперника в турнирной таблице и с 16 очками в активе расположится на четвертом месте. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.