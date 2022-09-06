Форвард Абдул Тапсоба решил продолжить карьеру в Бельгии, отклонив предложение из России.

Как сообщил авторитетный бельгийский журналист Саша Тавольери, Тапсопа получил предложения от бельгийских, турецких и российских клубов. По информации «Евро-футбола», представителем России в данном списке был «Сочи», однако нападающий предпочел продолжить карьеру в Бельгии. Согласно нашим сведениям, 21-летний игрок близок к переходу в местный «Серкль Брюгге».

Абдул Тапсоба принял участие в 36 матчах бельгийского чемпионата за «Стандард», отметившись тремя голами и одной результативной передачей. В активе футболиста также четыре гола в 13 поединках за сборную Буркина-Фасо.