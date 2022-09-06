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Нападающий «Стандарда» Абдул Тапсоба отказал «Сочи» ради клуба из Бельгии эксклюзив

 
06 Сентября 2022 • 21:02 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

Форвард Абдул Тапсоба решил продолжить карьеру в Бельгии, отклонив предложение из России.

Как сообщил авторитетный бельгийский журналист Саша Тавольери, Тапсопа получил предложения от бельгийских, турецких и российских клубов. По информации «Евро-футбола», представителем России в данном списке был «Сочи», однако нападающий предпочел продолжить карьеру в Бельгии. Согласно нашим сведениям, 21-летний игрок близок к переходу в местный «Серкль Брюгге».

Абдул Тапсоба принял участие в 36 матчах бельгийского чемпионата за «Стандард», отметившись тремя голами и одной результативной передачей. В активе футболиста также четыре гола в 13 поединках за сборную Буркина-Фасо.

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Евро-Футбол.Ру,
Серкль Брюгге Сочи Стандард Абдул Тапсоба
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