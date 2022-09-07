Агент: «Куленович не перейдёт в РПЛ»

Футбольный агент Бранко Хучик, представляющий интересы хорватского нападающего Сандро Куленовича, сообщил, что в текущее трансферное окно его клиент не перейдёт в российский клуб.

«Нет шансов. Куленович не перейдёт в российскую Премьер-лигу», — приводит слова агента «Рб Спорт».

В настоящий момент 22-летний форвард выступает за клуб «Локомотива». В текущем сезоне Куленович провёл в чемпионате Хорватии восемь матчей, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявлял «Сочи», делавший официальное предложение по трансферу футболиста ещё в прошлом году.