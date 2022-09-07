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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Куленович не перейдёт в РПЛ»

 
07 Сентября 2022 • 09:32 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

Футбольный агент Бранко Хучик, представляющий интересы хорватского нападающего Сандро Куленовича, сообщил, что в текущее трансферное окно его клиент не перейдёт в российский клуб.

«Нет шансов. Куленович не перейдёт в российскую Премьер-лигу», — приводит слова агента «Рб Спорт».

В настоящий момент 22-летний форвард выступает за клуб «Локомотива». В текущем сезоне Куленович провёл в чемпионате Хорватии восемь матчей, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.  

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявлял «Сочи», делавший официальное предложение по трансферу футболиста ещё в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив загреб Сочи Сандро Куленович
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