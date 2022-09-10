Кобелев: «Поражение «Динамо» закономерно»

Девятый тур российского чемпионата Премьер-лиги стартовал с матча в Сочи, где местный клуб сумел переиграть московское «Динамо». Бывший наставник московского клуба Андрей Кобелев считает закономерным первое поражение бело-голубых в текущем сезоне.

- До ошибки Джанаева «Сочи» имело колоссальное преимущество. Забили два мяча и полностью контролировали игру. Но после гола «Динамо» игра перевернулась. Во втором тайме она была равной и медленной. Голевых моментов было мало. Поэтому результат закономерный, - цитирует Кобелева издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре «Сочи» примет дома воронежский «Факел», этот поединок состоится уже 18 сентября.