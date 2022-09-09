Точилин: «Победу заслужили»

Девятый тур российского чемпионата Премьер-лиги стартовал с матча в Сочи, где местный клуб сумел переиграть московское «Динамо». Лучшим игроком встречи был признан нападающий южан Георгий Мелкадзе.

Сразу после игры наставник сочинского клуба Александр Точилин поспешил поздравить своих игроков, а также фанатов клуба.

- Хочу поздравить команду, ребят. Победа над «Динамо» заслуженная, тяжёлая и для нас очень важная. Всех поздравляю! - цитирует Точилина пресс-служба клуба.

В следующем, десятом туре «Сочи» примет дома воронежский «Факел», этот поединок состоится уже 18 сентября.