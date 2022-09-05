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Уткин язвительно прокомментировал не сбывшийся трансфер Захаряна в «Челси»

 
05 Сентября 2022 • 23:23 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

В последние дни августа главной новостью российского трансферного рынка было сообщение о том, что Арсен Захарян может стать игроком лондонского «Челси». Этого так и не случилось, и ситуацию язвительно прокомментировал известный блогер и футбольный комментатор Василий Уткин. Он в шутку предположил, что «Челси» все-таки купил игрока, но затем сразу же отдал в аренду - московскому «Динамо».

- Если рассматривать вариант, что «Челси» купит Захаряна и отдаст его «Динамо» в аренду, то эту ситуацию так и стоит воспринимать. Просто деньги пока не перевели, - заявил Уткин в эфире телешоу «Вечерний Уткин».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Василий Уткин Арсен Захарян
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