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«Урал» пожаловался в ЭСК РФС по поводу не назначенного пенальти в ворота «Динамо»

 
05 Сентября 2022 • 13:06 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

«Урал» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобраться в моменте с не назначенным пенальти в ворота московского «Динамо» в игре последнего тура Российской премьер-лиги. По мнению руководства «шмелей», на 32-й минуте игры арбитр должен был указать на точку из-за фола Сазонова на Эмерсоне.

Матч между «Динамо» и «Уралом» закончился победой «бело-голубых» со счётом 2:1. Команда Виктора Ганчаренко по-прежнему идёт на дне таблицы с одним очком в активе. Столько же у московского «Торпедо», у которого есть матч в запасе.

Напомним, что матч между «бело-голубыми» и «шмелями» обслуживал арбитр Виталий Мешков.

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Урал Динамо Москва
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