Источник: в Израиле рады переходу Дасы, а в Нидерландах - нет

Мы уже сообщали, что 29-летний защитник израильской сборной Эли Даса присоединился к московскому «Динамо», в связи с чем на телеграм-канале Alexeev ньюс появилась интересная информация. Авторы канала решили поинтересоваться через свои связи, как восприняли переход на родине Даса, в Израиле.

Как оказалось, там этому только рады, так как важный игрок получил возможность полноценно тренироваться и выступать в преддверии ответственных матчей за сборную.

-Недовольны только голландские агенты (уже бывшие) Дасы, которые, судя по всему, по политическим мотивам были против перехода. Но это их проблема. Значит, комиссионные получат другие, - добавил источник.