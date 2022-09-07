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Источник: в Израиле рады переходу Дасы, а в Нидерландах - нет

 
07 Сентября 2022 • 21:02 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

Мы уже сообщали, что 29-летний защитник израильской сборной Эли Даса присоединился к московскому «Динамо»,  в связи с чем на телеграм-канале Alexeev ньюс появилась интересная информация. Авторы канала решили поинтересоваться через свои связи, как восприняли переход на родине Даса, в Израиле.

Как оказалось, там этому только рады, так как важный игрок получил возможность полноценно тренироваться и выступать в преддверии ответственных матчей за сборную.

-Недовольны только голландские агенты (уже бывшие) Дасы, которые, судя по всему, по политическим мотивам были против перехода. Но это их проблема. Значит, комиссионные получат другие, - добавил источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
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