Мелкадзе: «Мне лично это не мешает, пусть бьют по ногам и дальше»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Динамо» (2:1) Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Наконец-то обыграли сильную команду, и хочу отметить, что не пропустили во втором тайме. Это очень важный для нас фактор сейчас в последних матчах.

- Можно ли сказать, что начало стало ключевым фактором того, что счет в итоге победный?

- Наверное, да. Начало очень такое мощное дали. Хорошо, что забили не один мяч, а два. Это удвоило преимущество. В принципе, когда ведешь в счете, легче играть. Опять же отмечу - хорошо, что во втором тайме не пропустили.

- Когда столько бьют по ногам, как сегодня, это больше злит и заряжает или действительно выбивает из равновесия?

- Не знаю, меня лично не выбивает. Считаю, что у нас соперника могут наказать карточкой. Мне лично это не мешает. Пусть бьют и дальше.