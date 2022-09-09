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Мелкадзе: «Мне лично это не мешает, пусть бьют по ногам и дальше»

 
09 Сентября 2022 • 22:09 Комментировать
Сочи
2:1
Динамо Москва
окончен

Лучший футболист матча «Сочи» - «Динамо» (2:1) Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Наконец-то обыграли сильную команду, и хочу отметить, что не пропустили во втором тайме. Это очень важный для нас фактор сейчас в последних матчах.

- Можно ли сказать, что начало стало ключевым фактором того, что счет в итоге победный?

- Наверное, да. Начало очень такое мощное дали. Хорошо, что забили не один мяч, а два. Это удвоило преимущество. В принципе, когда ведешь в счете, легче играть. Опять же отмечу - хорошо, что во втором тайме не пропустили.

- Когда столько бьют по ногам, как сегодня, это больше злит и заряжает или действительно выбивает из равновесия?

- Не знаю, меня лично не выбивает. Считаю, что у нас соперника могут наказать карточкой. Мне лично это не мешает. Пусть бьют и дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Георгий Мелкадзе
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окончен Сочи 2:1 Динамо Москва
10.09  15:00 Химки ... Крылья Советов
10.09  17:30 ЦСКА Москва ... Краснодар 1.65 4.10 5.20
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