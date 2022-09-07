Даса: «Динамо» - хороший клуб!»

Мы уже сообщали, что 29-летний защитник израильской сборной Эли Даса присоединился к московскому «Динамо». В своем первом интервью футболист рассказал о своих ощущениях и ближайших планах. По словам Дасы, он пытался больше узнать о «Динамо» еще до перехода.

- У меня сложилось хорошее мнение о клубе. Я узнавал информацию у друзей, которые выступали в России. Я знаком с главным тренером, под руководством которого уже играл раньше. «Динамо» – отличный клуб, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

В следующем туре российского чемпионата московское «Динамо» сразится в гостевом матче с «Сочи», это случится уже в пятницу, 9 сентября.