Нобоа рассказал о проблемах с полем на стадионе «Фишт»

Один из лидеров «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о плохом состоянии поля на домашнем стадионе команды «Фишт» во время матча с московским «Динамо» в девятом туре Премьер-лиги.

«Поле не очень хорошее, слишком скользкое. Три недели уже плохое поле. У нас самая хорошая погода, но худшее поле», - приводит слова эквадорского полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что вчерашний поединок завершился победой сочинского коллектива со счетом 2:1.

После девяти туров «Сочи» набрал 16 баллов и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Динамо» с аналогичным количеством очков располагается на пятой строчке.