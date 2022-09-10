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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа рассказал о проблемах с полем на стадионе «Фишт»

 
10 Сентября 2022 • 09:03 Комментировать
Сочи
2:1
Динамо Москва
окончен

Один из лидеров «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о плохом состоянии поля на домашнем стадионе команды «Фишт» во время матча с московским «Динамо» в девятом туре Премьер-лиги.

«Поле не очень хорошее, слишком скользкое. Три недели уже плохое поле. У нас самая хорошая погода, но худшее поле», - приводит слова эквадорского полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что вчерашний поединок завершился победой сочинского коллектива со счетом 2:1.

После девяти туров «Сочи» набрал 16 баллов и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Динамо» с аналогичным количеством очков располагается на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи Фишт
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