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Летом в «Динамо» мог перейти игрок сборной Ирана, но трансфер в последний момент сорвался

 
08 Сентября 2022 • 13:43 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

Вингер бельгийского клуба «Шарлеруа» Али Голизаде минувшим летом мог перейти в московское «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны были близки к заключению сделки, но в последний момент трансфер сорвался.

Иранский футболист выступает за «Шарлеруа» с лета 2018 года. В текущем сезоне 26-летний Голизаде провёл в составе своей команды семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt игрока сборной Ирана в 3 миллиона евро.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут завтра, 9 сентября, против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Шарлеруа Динамо Москва Трансферы футбола - лето 2022 Али Голизаде
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СОЧИ ДИНАМО МОСКВА
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