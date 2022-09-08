Летом в «Динамо» мог перейти игрок сборной Ирана, но трансфер в последний момент сорвался

Вингер бельгийского клуба «Шарлеруа» Али Голизаде минувшим летом мог перейти в московское «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны были близки к заключению сделки, но в последний момент трансфер сорвался.

Иранский футболист выступает за «Шарлеруа» с лета 2018 года. В текущем сезоне 26-летний Голизаде провёл в составе своей команды семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt игрока сборной Ирана в 3 миллиона евро.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут завтра, 9 сентября, против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.