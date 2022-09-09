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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал точный счёт матча «Сочи» - «Динамо»

 
09 Сентября 2022 • 12:31 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 49 мин.

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Сочи» и «Динамо» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«1:1. У «Динамо» сильная линия атаки. У «Сочи» же все решает средняя линия, которая контролирует темп матча. Жду обоюдоострую игру, в которой не будет победителя», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч «Сочи» - «Динамо» состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 9 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После восьми туров южане занимают седьмое место в таблице РПЛ, а москвичи идут на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Бубнов Сочи
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СОЧИ ДИНАМО МОСКВА
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