Бубнов назвал точный счёт матча «Сочи» - «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Сочи» и «Динамо» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«1:1. У «Динамо» сильная линия атаки. У «Сочи» же все решает средняя линия, которая контролирует темп матча. Жду обоюдоострую игру, в которой не будет победителя», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч «Сочи» - «Динамо» состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 9 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После восьми туров южане занимают седьмое место в таблице РПЛ, а москвичи идут на пятой строчке.