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Капитан израильской сборной стал игроком московского «Динамо» официально

 
07 Сентября 2022 • 20:40 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

Мы уже сообщали, что капитан израильской сборной Эли Даса должен стать игроком московского «Динамо», и теперь это свершилось - информация подтверждается официальным пресс-релизом московского клуба. Речь идет о двухлетнем контракте до лета 2024 года, но с возможностью продления его еще на один год. Выступать футболист будет под вторым номером.

Предыдущие три года защитник, которому 29 лет, провел в Нидерландах, где защищал цвета «Витесса». Ранее же он выступал в израильских клубах, таких, как «Бейтар» из Иерусалима, а также «Маккаби» из Тель-Авива. добившись побед как в чемпионате страны, так и в кубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Эли Даса
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