Гендиректор «Сочи»: «Привозить игроков стало тяжелее»

Дмитрий Рубашко, который занимает пост генерального директора «Сочи», поведал о проблемах на трансферном рынке из-за геополитической ситуации.

«В связи с нынешней ситуацией потяжелей сейчас привозить игроков. Но во время каждого трансферного окна мы трудимся», - передает слова руководителя ТАСС.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно ряды сочинского коллектива пополнили девять футболистов.

В пятницу, 9 сентября, «Сочи» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 2:1. После девяти туров южане набрали 16 баллов и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.