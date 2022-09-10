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Гендиректор «Сочи»: «Привозить игроков стало тяжелее»

 
10 Сентября 2022 • 10:18 Комментировать
Сочи
2:1
Динамо Москва
окончен

Дмитрий Рубашко, который занимает пост генерального директора «Сочи», поведал о проблемах на трансферном рынке из-за геополитической ситуации.

«В связи с нынешней ситуацией потяжелей сейчас привозить игроков. Но во время каждого трансферного окна мы трудимся», - передает слова руководителя ТАСС.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно ряды сочинского коллектива пополнили девять футболистов.

В пятницу, 9 сентября, «Сочи» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» со счетом 2:1. После девяти туров южане набрали 16 баллов и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко
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