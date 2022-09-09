Гладышев рассказал, чем Йоканович отличается от Шварца

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев сравнил нынешнего наставника «бело-голубых» Славишу Йокановича с экс-главным тренером московской команды Сандро Шварцем.

«Они разные по стилю. Славиша более спокойный, более акцентирует внимание на тактике, а Сандро мог взорваться и жёстко пройтись», — приводит слова Гладышева Metaratings.

Напомним, Шварц возглавлял «Динамо» в период с 2020 по 2022 год. Под руководством немецкого специалиста «бело-голубые» выиграли бронзовые медали чемпионата России, а также вышли в финал Кубка России.

Свой следующий матч динамовцы проведут сегодня, 9 сентября, против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.