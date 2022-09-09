Йоканович: «Дасе и Норманну нужно больше времени, чтобы влиться полностью в команду»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- В каком состоянии сейчас новички, Эли Даса и Матиас Норманн, которые уже с командой в заявке?

- Как Даса, так и Норманн провели по 2-3 тренировки в общей группе команды, поэтому вполне вероятно, что они сегодня получат какое-то игровое время, но в то же время вы понимаете, что им нужно больше времени, чтобы влиться полностью в команду, чтобы адаптироваться. Мы убеждены, что это те игроки, которые принесут нам пользу.