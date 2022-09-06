Наставник сборной Норвегии Сольбаккен признался, что решение отстранить Норманна от национальной команды далось ему легко

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался об отстранении полузащитника Матиаса Норманна от игр в составе национальной сборной своей страны.

Напомним, что Норманн, который всё ещё принадлежит «Ростову», принял решение остаться в России и продолжить карьеру в московском «Динамо».

«Это не было сложным решением для меня. Я сразу ему позвонил и сказал, что переход в российский клуб наверняка приведёт к отстранению. Он принял решение подписать контракт с российским клубом», — приводит слова Сольбаккена NRK.

Пол мнению норвежского специалиста, Норманн принял неверное решение, которое может повлечь за собой длительное отстранение от сборной.

Большую часть минувшего сезоне 26-летний полузащитник провёл в английском клубе «Норвич» на правах аренды, отметившись одним голом и тремя результативными передачами в 25 матчах.