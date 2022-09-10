Кураньи до сих пор переживает за московское «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи дал понять, что по сей день следит за выступлениями клуба, несмотря на то, что покинул его целых семь лет тому назад. Кураньи выступал в составе «Динамо» с 2010 по 215 год, забив целых полсотни мячей за этот временной промежуток.

- До сих пор слежу за «Динамо». Они продолжают прекрасно выступать. У них теперь много действительно качественных игроков. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе, - цитирует Кураньи издание «Спорт-экспресс».

Стоит заметить, что в пятницу московское «Динамо» потерпело первое поражение в нынешнем сезоне, бело-голубые проиграли в гостях «Сочи» в рамках девятого тура.