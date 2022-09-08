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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» усилилось камерунским нападающим официально

 
08 Сентября 2022 • 19:55 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 47 мин.

Под занавес летнего трансферного окна «Динамо» объявило о подписании вингера. Состав московской команды пополнил Муми Николас Брис Нгамалё, который ранее защищал цвета швейцарского «Янг Бойз». 28-летний камерунец подписал с «бело-голубыми» контракт на два сезона. В трудовом соглашении присутствует опция его возможного продления ещё на год.

Отметим, что Муми Нгамалё является игроком национальной сборной Камеруна. В её составе форвард провёл 40 матчей и забил четыре гола.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в пятницу, 9 сентября. Команда Славиши Йокановича сыграет в гостях у «Сочи».

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