Под занавес летнего трансферного окна «Динамо» объявило о подписании вингера. Состав московской команды пополнил Муми Николас Брис Нгамалё, который ранее защищал цвета швейцарского «Янг Бойз». 28-летний камерунец подписал с «бело-голубыми» контракт на два сезона. В трудовом соглашении присутствует опция его возможного продления ещё на год.

Отметим, что Муми Нгамалё является игроком национальной сборной Камеруна. В её составе форвард провёл 40 матчей и забил четыре гола.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в пятницу, 9 сентября. Команда Славиши Йокановича сыграет в гостях у «Сочи».