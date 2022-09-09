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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Израильский аналитик Грин оценил перспективы Даса в «Динамо» эксклюзив

 
09 Сентября 2022 • 15:38 Комментировать
Сочи
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Динамо Москва
Через 2 ч. 42 мин.

Футбольный аналитик из Израиля Авиран Грин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от выступлений новичка московского «Динамо» Эли Даса.

Что вы можете о нем рассказать? Какие его сильные стороны?

«Даса лучший правый защитник Израиля, настоящий лидер, не просто так он является вице-капитаном сборной. Он очень целеустремлённый, быстрый и выносливый. Обладает классной подачей, как длинной, так и укороченной. Хорошо видит поле и может продвигать атаку длинными передачами. При обороне в основном он располагается ближе к линии поля для большей ширины, но иногда перемещается в полупространство, чтобы изолировать вингера соперника».

А какие у него слабые места?

«Играя в Нидерландах, Даса значительно улучшил свои навыки в защите, но он не склонен совершать много подкатов, иногда это плюс, он мало получает карточек, но иногда в этом есть и минусы. Порой Даса всё-таки теряет позицию, кроме того игра на стандартах далеко не лучшая его сторона».

В какой формации ему удобнее играть?

«Я думаю, что он может преуспеть в разных формациях, пока играет с сильным атлетичным центральным защитником, который может прикрывать его, когда он играет высоко. В сборной Израиля новый тренер Алон Хазан вернулся к схеме 4-2-3-1, в отличие от Вилли Руттенштейнера и Энди Херцога, которые играли по схеме 3-5-2. Даса может адаптироваться к любой формации».

Как вы думаете, у него получится в чемпионате России?

«Я думаю, что раз он хорошо адаптировался к быстрому ритму чемпионата Нидерланов, то и в России он будет в порядке. Как я уже говорил, он отлично подает и простреливает, быстро сыгрывается с нападающими команды, где играет, так что я думаю, Фёдор Смолов будет им очень доволен, вот увидите».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
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