Юрганов: «Необязательный гол нас немного взбодрил»

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (2:1).

- Мы перед матчем разговаривали, что футбол у «Сочи» в этом сезоне получается очень веселый, но сегодняшний матч веселым был где-то минут 20-25, а дальше было совсем не весело. Почему так игра поменялась?

- Забили два быстрых гола, может быть, немножко расслабились. Пропустили необязательный гол, может быть, он нас немного взбодрил, начали в обороне построже играть. Постарались уменьшить моменты. Вроде получилось.

- В общем и целом «Динамо» сделало то, что вы ожидали? Может быть, было легче, чем думали?

- В принципе, то, что ожидали, то и получилось. Готовы были.

- На последних минутах «Сочи» совсем прижался к воротам. Это уже силы заканчивались, или просто морально хотелось уберечь результат?

- Хотелось победить. Мы не побеждали два матча. Победить, удержать победу. Да, поле было тяжелое, может быть, силы тоже покинули. Два фактора.

- По поводу сил. График, Кубок, РПЛ, снова Кубок, РПЛ. К такому графику не всегда привыкали. Теперь новые реалии. Насколько физики хватает, если играть все матчи?

- Чем больше игр, тем лучше. Играть лучше, чем тренироваться.