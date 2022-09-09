Йоканович: «Поздно проснулись»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (1:2).

- Как я и говорил в начале матча, с такими командами, как «Сочи», нужно играть быстрее, нужно отдаваться полностью, выкладываться. На самом деле то, как мы сыграли в первом тайме, мы не были достаточно последовательными именно в этих компонентах. Я считаю то, что нам нужно было играть совсем по-другому. Во втором тайме мы пытались перевернуть игру, старались играть и создавать больше моментов. Но нам это не удалось сделать по той причине, что поздно проснулись. Я считаю, что против такой команды, как «Сочи», нужно сразу играть. Команда «Сочи» сегодня заслуживает победу и трех очков. К сожалению, эти три очка мы потеряли.