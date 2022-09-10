Мелкадзе: «Начало дали мощное»

Девятый тур российского чемпионата Премьер-лиги стартовал с матча в Сочи, где местный клуб сумел переиграть московское «Динамо». Лучшим игроком встречи был признан нападающий южан Георгий Мелкадзе, который забил один мяч и еще раз ассистировал партнеру. Он прокомментировал итоги матча.

- Наконец‑то обыграли сильную команду. Не пропустили во втором тайме — это очень важный фактор для нас сейчас. Начало дали мощное. Хорошо, что забили не один мяч, а два, - цитирует Мелкадзе в эфире телеканала Матч Премьер.

В следующем, десятом туре «Сочи» примет дома воронежский «Факел», этот поединок состоится уже 18 сентября.