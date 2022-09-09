Макаров: «Очень жёсткое поле, на таком поле невозможно играть в футбол»

Форвард «Динамо» Денис Макаров в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (1:2).

- В такой тяжелой игре почему так получилось, будто в нее не вошли? В такой тяжелой игре правильно ли говорить, что за счет индивидуальных действий можно что-то переламывать?

- Не знаю, почему игра была тяжелая. Я спишу всё на поле, потому что очень жесткое поле, на таком поле невозможно играть в футбол.

- Что касается именно первых минут, почему так получилось?

- Списываю всё на поле. Ужасное поле, поэтому у нас ничего не получалось.