Журналист из Норвегии рассказал, что никто в стране не поддерживает решение Норманна перейти в «Динамо»

Норвежский журналист Лейф Велхавен рассказал, как в скандинавской стране восприняли решение полузащитника Матиаса Норманна перейти в московское «Динамо».

По словам Велхавена, никто в Норвегии не поддерживает решение 26-летнего футболиста выступать за российский клуб.

«Лидеры общественного мнения, люди из федерации — я не видел ни одного мнения в его поддержку. Хотя я мог что-то пропустить.

Спорт и политика несовместимы? Мы в Норвегии в это не верим. Главный тренер чётко дал понять, что спорт и политику нельзя так разделить», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Ранее «Динамо» объявило об аренде Норманна, который принадлежит «Ростову». Соглашение рассчитано до лета следующего года, однако московский клуб имеет право последующего выкупа футболиста.