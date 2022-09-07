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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист из Норвегии рассказал, что никто в стране не поддерживает решение Норманна перейти в «Динамо»

 
07 Сентября 2022 • 10:24 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
09.09 20:00

Норвежский журналист Лейф Велхавен рассказал, как в скандинавской стране восприняли решение полузащитника Матиаса Норманна перейти в московское «Динамо».

По словам Велхавена, никто в Норвегии не поддерживает решение 26-летнего футболиста выступать за российский клуб.

«Лидеры общественного мнения, люди из федерации — я не видел ни одного мнения в его поддержку. Хотя я мог что-то пропустить.

Спорт и политика несовместимы? Мы в Норвегии в это не верим. Главный тренер чётко дал понять, что спорт и политику нельзя так разделить», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Ранее «Динамо» объявило об аренде Норманна, который принадлежит «Ростову». Соглашение рассчитано до лета следующего года, однако московский клуб имеет право последующего выкупа футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная Норвегии Матиас Норманн
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