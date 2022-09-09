Рубашко: «Очень нужна была победа»

Девятый тур российского чемпионата Премьер-лиги стартовал с матча в Сочи, где местный клуб сумел переиграть московское «Динамо». С успехом свою команду поздравил не только главный тренер Александр Точилин, но и генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

- Начало вышло очень хорошим, были ещё хорошие голевые моменты, которые надо было реализовать. Когда счёт был 2:1, пришлось тяжелее, но и поле было непростое. Выложились, и самое главное, что победили, так как победа очень была нужна, - цитирует Рубашко ТАСС.

В следующем, десятом туре «Сочи» примет дома воронежский «Факел», а состоится этот матч 18 сентября.