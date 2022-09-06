Онопко: «Не могу сказать, что мне жалко Кокорина»

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис».

Напомним, 31 августа кипрский клуб объявил о переходе российского футболиста на правах годичной аренды.

«Не жалко ли мне Кокорина? Не могу сказать, что жалко, ведь это его футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение», — цитирует Онопко «РБ Спорт».

Кроме того, специалист оценил перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонском «Челси», проявлявшим активный интерес к 19-летнему игроку минувшим летом. По мнению Онопко, благодаря своим футбольным качествам, полузащитник сможет себя проявить в любом европейском клубе.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «Динамо» восемь матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.