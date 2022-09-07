Терюшков считает, что у Норманна не возникнет проблем с получением российского паспорта

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что у норвежского новичка «Динамо» Матиаса Норманна не возникнет проблем с получением российского гражданства.

Напомним, ранее главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что принял решение отстранить Норманна от игр за национальную команду после перехода футболиста в российский клуб.

«Сперва решение должен принять сам игрок, у нас примеров натурализации достаточное количество. Здесь вопросов с гражданством России не будет, если Норманн изъявит желание», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 9 сентября против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.