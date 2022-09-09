Гладышев — про Норманна: «Если честно, это топ-футболист»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев поделился мнением о новичке московской команды Матиасе Норманне, который ранее перешёл в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды.

Гладышев назвал 26-летнего норвежца одним из сильнейших опорных полузащитников в РПЛ.

«Если честно, это топ-футболист. Отлично видит поле, раздаёт передачи на любые расстояния, удар сумасшедший. Заха чем-то на него похож, но Матиас ещё и очень опытный. Он окреп в АПЛ, с первых дней стало ясно, что это высокий уровень», — приводит слова Гладышева Metaratings.

Напомним, большую часть минувшего сезона Норманн провёл в английском клубе «Норвич», отметившись одним голом и двумя результативными передачами в 23 матчах чемпионата Англии.