Точилин объяснил отсутствие Адамова и Сиссако

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Как так получилось, что лучший игрок месяца, Денис Адамов в запасе?

- Ну, это решение тренерского штаба, поэтому… В первую очередь, есть тренер по вратарям, Бородин, который смотрит непосредственно, как ребята, его подопечные работают на протяжении всей недели. Уже непосредственно перед игрой принимали решение. Посчитали, что Джанаев как раз набрал форму и выглядел, может быть, более предпочтительнее в недельном цикле.

- В какой форме Сиссако, уже готов сегодня выходить на поле?

- Он в заявке, поэтому в любой момент он может выйти. Если говорить о его готовности, то понятно, он слишком много пропустил, присоединился позже всех к команде. Понятно, что период адаптации еще не прошел. Поэтому посмотрим, будем понемногу подпускать, а дальше посмотрим по игре.