Московское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне РПЛ

Столичное «Динамо» потерпело первое поражение в чемпионате России. «Бело-голубые» на выезде оказались слабее «Сочи» - 1:2.

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Сочи - Динамо. 1:0. Гол Георгия Мелкадзе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Сочи - Динамо. Незасчитанный гол Мелкадзе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Сочи - Динамо. 2:0. Гол Кристиана Нобоа (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Сочи - Динамо. 2:1. Гол Дениса Макарова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Сочи - Динамо. Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Сочи» подходит к очередному туру РПЛ на седьмой строчке в турнирной таблице, сумел набрать в свой актив 13 очков. Сочинский коллектив не самым лучшим образом провел последние игры. На минувшей неделе «барсы» проиграли сразу две встречи. Сначала коллектив Вадима Гаранина уступил на выезде «Урала» в рамках Кубка России, после чего клуб проиграл в гостях «Краснодару» в рамках РПЛ. В пяти последних встречах южане смогли добыть в свой актив всего одну победу. Правда, была она в игре с кризисными «Химками», которые слишком часто меняют главных тренеров.

«Динамо» тем временем располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. После первых игр все предполагали, что «бело-голубые» покажут слабые результаты в нынешнем сезоне, однако они доказали, что будут бороться за самые высокие позиции. Более того, в нынешнем сезоне динамовцы еще не проигрывали в рамках РПЛ. А вот в Кубке России на прошлой неделе «Динамо» уступило «Ростову» в гостях (0:2), но больше на юге страны никому уступать не собирается.

Футболисты «Сочи» не стали откладывать свои задачи на второй тайм, и с первых минут бросились атаковать ворота «Динамо». Уже на второй минуте южане создали опасный момент у ворот соперника, который должен был насторожить «бело-голубых». Передачей снабдил Нобоа в чужой штрафной Макарчука, который из убойной позиции не попал в цель, пробив чуть выше мишени.

Впрочем, уже на шестой минуте встречи хозяева вышли вперед. Мещанинов в ходе атаки «Сочи» доставил сферу на Мелкадзе в центр, и тот, войдя в штрафную, нанес неотразимый выстрел в створ ворот Шунина, сумев вывести свой коллектив вперед – 1:0. Не успели игроки «Динамо» придти в себя, как сочинцы отправили второй мяч в их ворота. Правда, на сей раз гол Бурмистрова не был засчитан, поскольку в динамике голевого эпизода один из игроков хозяев оказался в офсайде. Тем не менее, уже через минуту сочинцы все-таки отправили второй мяч в ворота. Причем после передачи от Мелкадзе в центре оказался на острие Нобоа, который переправил сферу в касание в сетку – 2:0. Казалось, что «Динамо» грозили крупные неприятности.

Пропустив два гола, «Динамо» как будто ожило. «Бело-голубые» начали действовать активнее и постоянно прессинговали «барсов». Тут и момент у Макарова возник у ворот южан, но пробивал с правого края Грулёв, однако сфера отказывалась влезать в ворота. На 37-й минуте встречи первую в матче карточку желтого цвета получил Скопинцев, который локотком сыграл против Маргасова, что не укрылось от главного арбитра встречи, выписавшего штраф нарушителю. Казалось, что сочинцы спокойно доведут дело до перерыва, но под занавес игрового отрезка решил поиграть с мячом Джанаев, который убрал сферу под себя и не заметил, что к нему подкрался Макаров. Тот чисто сыграл в отборе и ногой переправил мяч в сетку – 2:1. Таким образом, голкипер «Сочи» обеспечил своему клубу достаточно веселый второй тайм.

В перерыве в составе «Динамо» на поле появились Лесовой, Смолов и Норманн, которые подменили Грулёва, Тюкавина и Гагнидзе. Предполагалось, что свежие игроки помогут «Динамо» освежить игру впереди и добавить свежих и креативных идей. Первый момент во второй половине игры «Динамо» создало только на 57-й минуте встречи, когда Скопинцев пробил с дальнего расстояния в левый угол, но в створ ворот не попал. На исходе часа игры Мелкадзе едва не оформил дубль, не сумев опередить сыгравшего роль последнего защитника Шунина. Юсупов на 63-й минуте игры получил карточку желтого цвета за фол с арбитром, отметившись в протоколе поединка.

Во втором тайме на поле в составе «Сочи» появились Сарвели, Кравцов и Ушатов, а у гостей вышли Даса и Гладышев. Как «Динамо» ни пыталось прессинговать впереди своего оппонента, забить «бело-голубым» так и не удалось. Встреча завершилась победой «Сочи» с минимальным преимуществом – 2:1. Благодаря этому успеху южане набрали 16 очков и взобрались на пятое место, «Динамо» же также с 16 баллами осталось на седьмой позиции.