Титов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Динамо»

В стартовом матче девятого тура Российской премьер-лиги «Сочи» на домашнем поле примет московское «Динамо». Своим мнением по этому поединку поделился экс-футболист «Спартака» Егор Титов.

«Подозреваю, что здесь может все закончиться ничьей, но так рисковать не стану. «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча - хороший вариант», - приводит слова прогнозиста «РБ Спорт».

Встреча между «Сочи» и «Динамо» пройдет сегодня, 9 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После восьми туров хозяева занимают седьмое место в таблице РПЛ, а гости находятся на четвертой позиции.