Мелкадзе заявил о готовности сменить российское гражданство на грузинское

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе сообщил, что может сменить российское гражданство на грузинское.

«Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25 лет. Футболист всего несколько лет играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Мелкадзе выступал за молодёжную сборную России, но в состав взрослой сборной 25-летнему футболисту пробиться никак не удаётся.

В текущем сезоне Мелкадзе провёл в составе «Сочи» восемь матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.