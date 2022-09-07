Йоканович: «Даса позволил полностью укомплектовать позицию»

Мы уже сообщали, что 29-летний защитник израильской сборной Эли Даса присоединился к московскому «Динамо». Трансфер прокомментировал наставник московского клуба Славиша Йоканович. Он высоко ценит игровые способности Дасы, особенно его привычку подключаться к атакам.

- Эли Даса — правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию, - цитирует слова Славиши Йокановича официальный сайт московского клуба.

В следующем туре российского чемпионата московское «Динамо» сразится в гостевом матче с «Сочи», это случится уже в пятницу, 9 сентября.