Полузащитник Матиас Норманн стал игроком «Динамо». Московский клуб арендовал 26-летнего норвежца у «Ростова» до конца сезона 2022/2023. После завершения этого срока «бело-голубые» будут иметь право выкупа игрока.

За «Динамо» Матиас Норманн будет играть под номером 17.

Напомним, что Матиас Норманн давно не играл в России. В сезоне 2022/2023 норвежец в матчах «Ростова» не участвовал. Что касается прошлого сезона, то его полузащитник провёл в аренде в английском «Норвиче».

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в пятницу, 9 сентября. Соперником «бело-голубых» будет «Сочи».