Мелкадзе сыграл свой сотый матч в РПЛ

Девятый тур российского чемпионата Премьер-лиги стартовал с матча в Сочи, где местный клуб сумел переиграть московское «Динамо». Лучшим игроком встречи был признан нападающий южан Георгий Мелкадзе, который забил первый гол своей команды и сделал голевую передачу в эпизоде со вторым мячом.

Все это случилось с 25-летним нападающим в его юбилейном, сотом матче в российской Премьер-лиге. Он выходил на поле для участия в играх высшей лиги в составе таких команд, как московский «Спартак», «Тосно», «Ахмат», а теперь и «Сочи», к которому присоединился 25 января текущего года в качестве свободного агента.