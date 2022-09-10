Полузащитник «Сочи» Ушатов считает, что победа над «Динамо» была закономерной

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился мнением о победе в игре 9-го тура РПЛ над «Динамо» (2:1).

«Три очка в матче с «Динамо» это, конечно, отличный результат. В первом тайме у нас было ощутимое преимущество, потом пошла более равная игра, но в целом наша победа закономерна», — цитирует Ушатова «Чемпионат».

После победы над «бело-голубыми» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.