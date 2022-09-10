Кобелев оценил летние трансферы «Динамо»

Российский футбольный тренер Андрей Кобелев, ранее занимавший пост наставника «Динамо», оценил летнюю трансферную кампанию «бело-голубых».

«С одной стороны, нужно было раньше решать кадровые проблемы. С другой - при потере игроков все-таки восполнили пробелы в составе. Хорошо, что есть деньги для подписания», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В последнем матче «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Сочи» со счетом 1:2.

По итогам девяти туров Российской премьер-лиги подопечные Славиши Йокановича с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице.