​Йоканович прокомментировал подписание Норманна

«Динамо» получило усиление в лице Матиаса Норманна. Норвежский полузащитник был арендован у «Ростова» с правом выкупа.

Комментарий после подписания Норманна дал главный тренер «бело-голубых» Славиша Йоканович.

Рулевой «Динамо» отметил опыт Норманна в российском и международном футболе. По словам Йокановича, его команде нужен был именно такой игрок.

«Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», - высказался Йоканович, чьи слова приведены на официальном сайте «Динамо».

Ближайший матч «Динамо» проведёт 9 сентября – против «Сочи».