Футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказался о первом поражении «Динамо» в этом сезоне от «Сочи» (1:2).

- Почему «Динамо» потерпело поражение от «Сочи»?

- Я был удивлен. Пропустить на 12-й минуте два мяча! Я это связываю с тем, что в команде идет перестройка в линии обороны. Ребята еще не сыгрались. Также нужно, чтобы опорные полузащитники хорошо взаимодействовали. Поэтому и были пропущенные голы. Нужно отметить, что сочинцы очень резво и правильно начали встречу. У них все время было продолжение вперед, они были агрессивные, активные, находили мяч. То есть, неудачно начали гости и сверхудачно хозяева. Когда произошел несчастный случай с Джанаевым, «Динамо» воспрянуло, но они говорят, что качество поля помешало. Это всегда несколько надумано. С другой стороны, когда футболисты привыкли тренироваться и играть на идеальных газонах, что есть у «Динамо», а потом ты играешь на плохом поле, это больше психологически влияет, чем физически. Чувствовалось, что ребята начали нервничать, особенно, когда перестало получаться.

- Из позитивного в адрес «Динамо» что можно сказать?

- Для меня - появление Норманна. Не скажу, что это сыграло большую роль. Норманн хорош, как разрушитель, а здесь ему пришлось больше созидать. Но понятно, что он еще немного не готов. Но он очень поможет «Динамо» в становлении игры в обороне. У «Динамо» есть такой момент, что оно готово хорошо играть в атаке, но не совсем есть баланс между игрой в защите и атаке. Если наладится игра в обороне, «бело-голубые» снова станут опасной единицей в нашем чемпионате.

- Как вам курьезный гол, который привез Джанаев?

- Это вопрос к вратарю. У него, конечно, не все в порядке с игрой ногами. Все это знают. Всегда это было. Пока этот вопрос не решен. Это большой недостаток в игре Джанаева. Он классный вратарь, без разговоров, но надо научиться играть ногами.

- После такой ошибки голкипера надо сажать на лавку?

- Это уже дело тренера.

- Как вам пара центральных защитников Фернандес-Маричаль? Они никогда не играли вместе.

- Как я понимаю, селекционная служба очень внимательно рассматривала этих кандидатов. Но игра в обороне это очень важно. Здесь нужна сыгранность, чтобы футболисты одинаково понимали ситуацию. То, что эти ребята индивидуально качественные игроки – вопросов нет. Видно, что они с мячом на ты, и в единоборствах хороши, и достаточно быстры для центральных защитников. А вот взаимопонимание нужно наигрывать, как и взаимосвязь с опорными полузащитниками. Это очень важный аспект.

- У «Динамо» только один удар в створ ворот во втором тайме. О чем это говорит?

- В прошлом матче они столько раз били по воротам. Так бывает. Игра на игру не приходится. Поэтому я и сказал, что фактор номер один – это игра «Сочи». Соперник вообще не позволял динамовцам поднять головы до середины второго тайма. Но в завершении они все равно пытались что-то сделать. Смолов, Макаров старались, но здесь уже вопрос психологии. Ребята начали сильно нервничать, а когда нервы не на месте, мяч не слушается.

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- Как оцениваете усиление «Динамо»: Даса, Норманн, Маричаль, Фернандес, Николас Нгамале?

- Пока по одной игре не берусь судить, но я всегда доверяю селекционерам. Тем более, без одобрения главного тренера эти приобретения не обошлись. Если говорить о Норманне, понятно что это один из лучших легионеров в нашем чемпионате. Я имею в виду предыдущего Норманна. Не знаю, как сейчас он себя чувствует в том плане, что на него оказывается серьезное психологическое давление. Человек приехал в страну, которая является изгоем почти для всего футбольного мира. Это уже серьезный вызов. Я его высоко оцениваю. Человек хочет играть. Понятно, что не бесплатно. Но это футболист очень высокого уровня. Сожалею, что в свое время он ушел из «Ростова», но так бывает.

- Бросается в глаза, что новички «Динамо» - легионеры. В нынешнее время это необычно.

- Да. То, что наши ребята там в порядке, вопросов нет. Наверное, некоторые начинают думать, что вот, мол, только наши молодые центральные защитники набрались опыта, и их убирают. Но футбольная жизнь такая.

- Сколько времени понадобится, чтобы встроить новичков в игру команды?

- Это все индивидуально. Я помню «Спартак» каких-то времен, когда у него кого только не было на позиции центральных защитников и ничего не получалось, пока не появились Джикия и Жиго. Тогда «Спартак» стал хорошо играть. Это очень индивидуальный вопрос, у кого как получится.

- Какие перспективы «Динамо» вы видите в дальнейшем?

- Мне очень симпатичная эта команда. Там молодые ребята, и я сожалею, что у них выпало четыре ключевых футболиста, ведь эта команда могла создать конкуренцию «Зениту». Потом пришлось отступить назад, и сейчас тренер выстраивает новую команду. Не знаю, как у них получится.

Елена Григорьевская