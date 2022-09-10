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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Норманн оценил свой дебют за «Динамо»

 
10 Сентября 2022 • 06:40 Комментировать
Сочи
2:1
Динамо Москва
окончен

Новичок столичного «Динамо» Матиас Норманн высказался насчет своего дебюта за московское «Динамо». Скандинав вышел на поле в поединке девятого тура чемпионата России против «Сочи» (1:2).

«Не люблю проигрывать. Но для первой игры я чувствовал себя на поле неплохо. Жду матчей на следующей неделе. Адаптация проходит отлично. Мне все нравится», - приводит слова скандинавского футболиста пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, что норвежский полузащитник перешел в «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2022/2023. Из-за этого решения Норманна исключили из сборной Норвегии.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн
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