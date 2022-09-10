Норманн оценил свой дебют за «Динамо»

Новичок столичного «Динамо» Матиас Норманн высказался насчет своего дебюта за московское «Динамо». Скандинав вышел на поле в поединке девятого тура чемпионата России против «Сочи» (1:2).

«Не люблю проигрывать. Но для первой игры я чувствовал себя на поле неплохо. Жду матчей на следующей неделе. Адаптация проходит отлично. Мне все нравится», - приводит слова скандинавского футболиста пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, что норвежский полузащитник перешел в «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2022/2023. Из-за этого решения Норманна исключили из сборной Норвегии.