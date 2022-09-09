Агент считает, что Самошников покинет «Рубин» зимой

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, допустил вероятность того, что грядущей зимой его клиент сменит клуб.

Ранее сообщалось, что Самошников был близок к переходу в московское «Динамо», однако сделка сорвалась в самый последний момент.

«Самошников был одной ногой в «Динамо», мы думали, что сделка завершится и всё будет нормально. Но мы не смогли перейти из-за финансовых моментов. Но это футбол, у нас есть контракт с «Рубином», будем ждать зимнего трансферного окна», — приводит слова Моисеева «РБ Спорт».

Кроме того, агент отметил, что интерес к Самошникову проявляли и другие клубы, не захотевшие платить за игрока ту сумму, которую озвучил «Рубин».

Самошников защищает цвета «Рубина» с 2020 года. Всего в составе казанской команды 24-летний футболист провёл 66 матчей, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.