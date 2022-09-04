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Наставник сборной Норвегии Сольбаккен: «Надеялся, что Норманн выберет не клуб из России»

 
04 Сентября 2022 • 11:04 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ростов
05.09 20:00

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о возможности приглашения в национальную команду полузащитника Матиаса Норманна после его решения перейти в московское «Динамо».

Специалист признался, что не уверен в том, что после такого выбора Норманна, он решится на включение 26-летнего футболиста в состав сборной команды страны.  

«Это, мягко говоря, спорно. Я надеялся, что в это время он выберет другие клубы, а не клубы из России. Это неразумно. Совместимо ли играть за сборную Норвегии и в России в нынешней ситуации? Нам нужно сесть и поговорить об этом. Здесь мигают предупреждающий огни», — цитирует Сольбаккена TV2.no.

Напомним, что в данный момент Норманн принадлежит «Ростову», однако ранее сообщалось, что норвежец близок к переходу в «Динамо» и уже успел пройти медосмотр перед своим трансфером в московский клуб.

Большую часть минувшего сезона полузащитник провёл в английском «Норвиче» на правах аренды, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в 23 встречах АПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Сборная Норвегии Столе Сольбаккен Матиас Норманн
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