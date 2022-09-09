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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин поддержал Джанаева после матча с «Динамо»

 
09 Сентября 2022 • 22:27 Комментировать
Сочи
2:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (2:1).

- Перед матчем вы сказали, что не будете раскрывать всех секретов. Про какие слабые места «Динамо» вы говорили команде?

- В принципе, в первые 20 минут они указали на ту тактику, которую мы выбрали. Это быстрая смена направления, агрессивная игра на фланге и полуфланге. За счет этого забили два очень красивых мяча. Хорошая комбинация, где ребята показали свой высокий уровень. По большому счету, в этом плане мы сделали результат. Дальше понятно, «Динамо» перестроилось, начало создавать нам определенные проблемы. Но опять же, в отличие от «Динамо», если они могут за счет замен усилить свою игру, у нас, к сожалению, в этом плане есть определенные проблемы. Поэтому на характере второй тайм, ребята молодцы. Такие победы очень важны для всех нас.

- Георгий Мелкадзе сегодня отметил, что именно во втором тайме не пропустили - вот это достижение команды. Насколько на это делался акцент?

- Хотелось бы вообще не пропускать. Но еще раз, ребята молодцы. Даже если те ошибки, которые у нас были в обороне,  они компенсировали своей самоотодачей. Георгий - один из тех футболистов. Понятно, что он забил красивый мяч, он еще соответственно очень много помог в обороне.

- Насколько то, что произошло в конце первого тайма с Сосланом Джанаевым, может повлиять на выбор вратаря в следующем матче?

- Пока не готов на это ответить, но такие ошибки бывают. Я понимаю, Сослан, наверное, в какой-то мере, расстроен. Но еще бы, здесь хорошо, что именно команда в этом плане его поддержала. А то, что будет на следующей игре, опять же, есть тренировочные дни. Мы потом определим, кто будет играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Сослан Джанаев Александр Точилин Сочи
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окончен Сочи 2:1 Динамо Москва
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